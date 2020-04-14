Şarkıcı Zeynep Doruk'un annesi koronavirüs oldu! Test yaptıramadılar bakın neden?

"Annem evde 39 derece ateşle yatıyor. Semptomların çoğu var. Ona da akciğer kanseri geçirmiş babam bakıyor. 112 “Evde kalın, hastaneler tehlikeli” diyor. Ne test yapılıyor, ne de hastaneye kabul ediliyor. Herkes kaderine terk ediliyor. Böyle ölüme terkedilmeyi kimse haketmiyor.