Şarkıcı Zeynep Doruk'un annesi koronavirüs oldu! Test yaptıramadılar bakın neden?
Hayat Bilgisi dizisiyle tanına, Sertap Erener'in 10 yıllık vokalisti Zeynep Doruk, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin Covid-19'a yakalandığını ama Sağlık Bakanlığı'nın test yapmadığını yazdı. Bakanlık neden test yapılmadığını açıkladı.
Ajda Pekkan, Yalın ve 10 yıldır da Sertab Erener'in vokalistliğini yapan Zeynep Doruk, sosyal medya üzerinden annesinin koronavirüse yakalandığı duyurdu. “Hayat Bilgisi”, “Sessiz Gemiler” ve “Seksenler” gibi dizilerden de tanınan Zeynep Doruk, yaşadıklarını anlattı. Annesine neden test yapılmadığını, tedavisinin nasıl yapıldığını, neden hastaneye yatırılmadığını anlattı. İşte Zeynep Doruk'un annesinin koronavirüs günlüğü...
"Annem evde 39 derece ateşle yatıyor. Semptomların çoğu var. Ona da akciğer kanseri geçirmiş babam bakıyor. 112 “Evde kalın, hastaneler tehlikeli” diyor. Ne test yapılıyor, ne de hastaneye kabul ediliyor. Herkes kaderine terk ediliyor. Böyle ölüme terkedilmeyi kimse haketmiyor.
"Babam aradı şimdi. 112 tekrar tekrar aramış. Anneme neden evde test yapamadıklarını anlatmışlar, tedavi önermişler, hastaneye onların iyiliği için götürmediklerini anlatmışlar uzun uzun. Babam ilgilerinden dolayı burdan da teşekkür etmemi tembihledi. İletmiş olayım."
"Sağlık bakanlığı aradı. Sağolsunlar. RT edenler siz de sağolun, sesim oldunuz. Evde test yapılması için 3 kriter lazımmış: 1. Corona hastasıyla temas 2. Yüksek ateş ve öksürük 3. Şiddetli vücut ağrısı. “Bunlar olmadan test yapamayız, hangi birine yetişeceğiz” dediler.