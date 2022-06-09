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Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu! O paylaşımda iki ünlü isimin ellerinin duruşu ise dalga konusu oldu!

Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

Ünlü sanatçı Hakan Altun ile birlikte sunuculuğunu yaptığı, Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirildiği, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de yer aldığı müzik programı  "Şarkılar Seni Söyler " ile ekranlara gelen ünlü sanatçı Sibel Can'ın, ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu! iki ünlü isimin ellerinin duruşu ise dalga konusu oldu!

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Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

O paylaşım sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü sanatçı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

Kimin eli nerede?

Sibel Can ile Burak Altındağ'ın yer aldığı o fotoğrafta iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.

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Şarkıcı Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı beyin yaktı! Kimin eli nerede...

İşte sosyal medyada dalga konusu olan o kare.. 

Sibel Can'ın konseri öncesinde çekilen bu kare, Burak Altındağ'ın Instagram hesabından paylaşıldı.

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