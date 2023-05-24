Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! İddianamede korkunç detaylar "Külotlu çorabı alarak 1,5 dakika sıktım..."

İddianamede, soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre sanık Seçil Çiftçi'nin Sevim'e, "Ölümün benim elimde, seni vurduracağım. Senin kafanın kesildiğini paylaşacağım, ısrarla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım, hep beni ailemle tehdit etti. Şu p... öldüreceğime yemin ediyorum, seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını yatacağım, seni vurduracağım." şeklinde mesajlar gönderip sosyal medya paylaşımları yaptığı anlatıldı.