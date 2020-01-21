Şarkıcı Nilüfer domuz gribine yakalandı 1 haftadır hastanede tedavi görüyor
Aşk şarkılarının sevilen ismi Nilüfer'den hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü şarkıcının bir süredir hastanede domuz gribiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Daha önceden de göğüs kanseri sebebiyle kaldırıldığı hastanede uzun bir mücadele eden Nilüfer, bu kez ağır soğuk algınlığı nedeniyle apar topar kaldırıldı ve kendisine domuz gribi teşhisi konuldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü şarkıcı Nilüfer'in gördüğü kanser tedavisinin ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığı, bu sebepten ötürü risk içeren bir durum söz konusu olduğu için de gözetim altında tuttuğu öğrenildi.
Nilüfer Yumlu Kimdir?
Ticaretle uğraşan Cemil Yumlu ile ev hanımı Lütfiye Hanım’ın tek çocuğudur. 11 yaşında babasını kaybetti. İlkokulu Firuzağa İlkokulu’nda bitirdi. Orta öğrenimini İtalyan Kolejinde tamamladı. Nilüfer 3 yaşında yakalandığı astımla birlikte yaşamaktadır.
1970 yılında, İtalyan Koleji Ortaokul ikinci sınıftayken Haftasonu Gazetesinin düzenlediği ve “Sensiz Yıllarda” adlı şarkıyla katıldığı 4. Altın Ses yarışmasında, Durul Gence Orkestrası eşliğinde, jüride bulunan Şehrazat, Ajda Pekkan, Alpay, Fecri Ebcioğlu gibi sanatçıların ortak kararıyla birinci oldu.