Şarkıcı Merve Özbey hastanelik oldu! Bütün konserlerini tek tek iptal etti
Güçlü sesi ve tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Merve Özbey'den üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde vereceği 7 konseri iptal etmek zorunda kaldı.
Yaramızda Kalsın, Topsuz Tüfeksiz, Yaş Hikayesi, Sahi, Yerle Yeksan gibi şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Merve Özbey'den üzücü haber geldi.
Özbey, geçirdiği bir ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti." dedi ve ekledi:
"Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım.