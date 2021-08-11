Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!
Şarkıcı Irmak Arıcı’dan skandal hareket! Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü o anlar saniye saniye kaydedildi...
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte skandal bir olaya imza attı. Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tüküren Arıcı’nın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...
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Tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tüküren Arıcı’nın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar....
Show Tv'nin özel haberine göre, şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü.
Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu!
'Senin gibi insanların yüzüne bak nasıl tükürüyorum'
Söz konusu görüntülerde, Irmak Arıcı'nın 'Senin gibi insanların yüzüne bak nasıl tükürüyorum' diyerek tartıştığı kişiye tükürdüğü görüldü..
İŞTE IRMAK ARICI'NIN TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMA TÜKÜRDÜĞÜ O ANLAR