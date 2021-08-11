Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı adama tükürdü, kollarını tırnakladı!

'Senin gibi insanların yüzüne bak nasıl tükürüyorum'

Söz konusu görüntülerde, Irmak Arıcı'nın 'Senin gibi insanların yüzüne bak nasıl tükürüyorum' diyerek tartıştığı kişiye tükürdüğü görüldü..

İŞTE IRMAK ARICI'NIN TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMA TÜKÜRDÜĞÜ O ANLAR