Şarkıcı Hatice'nin yüzü yandı son halini görenler tanımakta güçlük çekti
Defilenin ortasında poposunu açarak uzun süre gündemde kalan Hatice'nin kullandığı krem sonrası yüzünde ciddi derecede yanıklar oluştu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla şarkıcı kimliğinin önüne geçen Hatice, bu sefer popo açma skandalı gibi bir olaya imza atmadı. Son olarak 31 Mart seçimlerinde oy kullanmaya gitmeden önceki cesur pozuyla gündeme gelen Hatice'nin yüzü, kullandığı kişisel bakım kremi nedeniyle yandı.
Muammer Ketenci'nin defilesinde milyonlarca kişinin tepkisini çeken bir harekete imza atan Hatice, geçtiğimiz günlerde yediği beddualar ve ölmüş kocasına edilen hakaretlere isyan etmiş, gözyaşlarına boğulmuştu. Bir süredir sessizliğini koruyan şarkıcı, günler sonra yanık suratıyla gündeme geldi.
Yüzüne sürdüğü krem sonrası cildinde yanıklar oluşan Hatice'nin suratı tanınmaz hale geldi. Geçirdiği talihsiz kazanın ardından sosyal medyada paylaşım yapmaya bir süre ara verem isim, yanıkların büyümesiyle birlikte doktor tedavisine başladı.
Yüzü önemli değil...
Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan fotoğrafa ilginç yorumlar yapıldı. Bir takipçisi, “Yüzü önemli değil g.tüne bir şey olmasın. Sonuçta bu hanım kız ekmeğini oradan kazanıyor” demekten kendisini alıkoyamadı.