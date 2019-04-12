Şarkıcı Hatice'nin yüzü yandı son halini görenler tanımakta güçlük çekti

Yüzü önemli değil...

Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan fotoğrafa ilginç yorumlar yapıldı. Bir takipçisi, “Yüzü önemli değil g.tüne bir şey olmasın. Sonuçta bu hanım kız ekmeğini oradan kazanıyor” demekten kendisini alıkoyamadı.