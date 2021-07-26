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Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Ünlü sarkıcıHasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı.

Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni faaliyete geçen bir AVM'nin açılış konserinde sahne alan ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.

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Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında sahne aldı. Binlerce vatandaşa müzik zevki yaşatan Hasan Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark edince hemen harekete geçti.

İŞTE HASAN YILMAZ'IN SAHNEDE AŞI OLDUĞU ANLAR

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Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

 Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından koronavirüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. 

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Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı

Ardından Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaş tarafından alkışlandı.

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