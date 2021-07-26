Şarkıcı Hasan Yılmaz sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü sarkıcıHasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni faaliyete geçen bir AVM'nin açılış konserinde sahne alan ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında sahne aldı. Binlerce vatandaşa müzik zevki yaşatan Hasan Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark edince hemen harekete geçti.
Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından koronavirüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı.
Ardından Yılmaz sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaş tarafından alkışlandı.