Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu
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Memleketi Ordu'ya giden şarkıcı Gülşen, fındık bahçesinde çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen gündemden düşmüyor.
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Gülşen yoğun konser maratonuna ara verdi. Memleketi Ordu’ya giden şarkıcı fındık bahçesinde poz verdi.
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Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi Instagram hesabından paylaşan Gülşen’in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Gülşen'in tarzını görenler "Altı kaval üstü şeşhane" yorumunda bulundu.
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