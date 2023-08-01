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Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

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Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Memleketi Ordu'ya giden şarkıcı Gülşen, fındık bahçesinde çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen gündemden düşmüyor.

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Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Gülşen yoğun konser maratonuna ara verdi. Memleketi Ordu’ya giden şarkıcı fındık bahçesinde poz verdi.

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Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi Instagram hesabından paylaşan Gülşen’in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Şarkıcı Gülşen, Ordu'da fındık bahçesine girdi! Paylaştığı fotoğraf gündem oldu

 Gülşen'in tarzını görenler "Altı kaval üstü şeşhane" yorumunda bulundu.

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