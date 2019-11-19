Şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden haber geldi
'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, apar topar hastaneye kaldırılmıştı, sağlığının iyiye gittiği haberi geldi.
90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Gülay, geçmişte iki kez kanseri atlatarak sevenlerini sevindirmişti, dün apar topar hastaneye kaldırılılmasıyla herkesi endişeye düşüren Gülay'dan iyi haber geldi.
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Dün yüksek enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülay'ın kan değerleri normale döndü. Ünlü sanatçının bir hafta sonra taburcu olması bekleniyor.
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Ne olmuştu?
49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının yapılan tetkiklerde kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.
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Hastaneden yayınlanan görüntülerde şarkıcının moralinin iyi olduğu ancak belli bir süre hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtilmişti.
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