Şarkıcı Gökçe Kırgız, Yılmaz Taner ile evlilik yolunda ilk adımını attı

2007 yılında Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile de bir dönem çok konuşulan şarkıcı ilk çıkış yapan şarkıcı Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile önceki akşam nişanlandı.