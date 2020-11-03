Şarkıcı Gökçe Kırgız, Yılmaz Taner ile evlilik yolunda ilk adımını attı
Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile nişanlandı.
2007 yılında Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile de bir dönem çok konuşulan şarkıcı ilk çıkış yapan şarkıcı Gökçe Kırgız, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Yılmaz Taner ile önceki akşam nişanlandı.
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Nişantaşı Cabbar adlı mekanda gerçekleşen nişan törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Kesilen pastanın ardından ikili, hatıra fotoğrafları çektirdi.
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Gökçe Kırgız kimdir?
1989 yılının Ekim ayında İstanbul’da dünyaya gelen güzel Gökçe Kırgız Akrep burcudur.
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Müzik severler tarafından özellikle Lise döneminde iken seslendirdiği, Kalbime Gömerim O Zaman isimli şarkı ile tanınmış ve sevilmiştir. O dönemde herhangi bir albüm çalışması gerçekleştirmemiştir.
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