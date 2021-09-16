Şarkıcı Emre Kaya’nın saplantılı hayranıyla başı dertte!
Şarkıcı Emre Kaya, hayranı Cihangir T.'nin "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim' mesajları sonrası korkup soluğu mahkemede aldı. Hakkında dava açılmasına kızan hayran, şarkıcıyı yeniden tehdit etti. Kaya tekrar şikayetçi olunca şüpheliye ikinci bir dava daha açıldı.
Cihangir T. isimli şahıs, Emre Kaya’ya intihar teşebbüsünde bulunduğu bir videoyla birlikte ‘Gözünün önünde kendimi öldüreceğim’ diye mesaj attı. Korkuya kapılan şarkıcı, savcılığa başvurdu. Savcılık, genç adam hakkında dava açtı. Cihangir T., bu kez sosyal medya üzerinden Kaya ve avukatına tehditler savurdu. Şarkıcı, bu tehdit mesajı sonrası yeniden savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cihangir T., paylaşımda bulunduğunu kabul etti. Dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Ancak Emre Kaya, uzlaşma teklifini reddetti. Savcılık, Cihangir T. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Daha önce intihar girişimine kalkışması sebebiyle medyaya yansıyan hayran Cihangir T., bir kez daha şarkıcı Emre Kaya'yı zor duruma düşürdü. Kaya, Cihangir T.'nin kendisine attığı "Gözünün önünde kendimi öldüreceğim" mesajları sonrası, korkuya kapılarak savcılığa başvurdu.
Kendisine gönderilen intihara teşebbüs fotoğraflarını ve videoları savcılığa delil olarak sunan ünlü şarkıcının ihbarının ardından genç adam hakkında dava açıldı.
Yargılandığı gerekçesiyle ünlü şarkıcıya husumet besleyen genç adam, sosyal medya üzerinden tehditler savurmaya devam etti.