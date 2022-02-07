Şarkıcı Ege 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 11 Şubat'ta özel konserle kutlayacak
Ünlü pop müzik şarkıcısı Ege, bu sene Sevgililer Günü'nü 11 Şubat'ta '216 İstanbul' isimli mekanda vereceği özel konser ile kutlamaya hazırlanıyor
Akdeniz müziğinin güçlü seslerinden, 'Delice Bir Sevda', 'Yaz Aşkım', 'Hasret', 'Senden Uzak' gibi birçok şarkıyı seslendiren milyonların sevgilisi Ege, bu sene Sevgililer Günü'nü 3 gün önceden kutlayacağını açıkladı.
Sahne alacağı '216 İstanbul' adlı mekanda 400 kişi ile birlikte bu özel geceyi kutlayacağını söyleyen Ege, burada en romantik şarkılarını sevenleri için özel olarak seslendirecek.
Ege kimdir: Şarkıcı Ege 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Önce klavyeli sazlar eğitimi, daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Epik'ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı. İzmir'deyken 1994 yılında 'Yaz Aşkım' adlı şarkısının demosunu çıkan yerel radyolara gönderen Ege, parçanın dinleyiciler tarafından çok beğenilerek sürekli istek almasının ardından İstanbul'a gelerek albüm çalışmalarına başladı.
1995 yılında “Senden Uzak” isimli ilk albümünü çıkardı. Ünlü sanatçı 'Senden Uzak' albümünde dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı. 'Yaz Aşkım', 'Delice Bir Sevda', 'Senden Uzak' ve 'Aşktan Söz Et' adlı şarkıları klasikler arasındaki yerini aldı. 1997’de 'Sevildiğini Bil Yeter' isimli albümüyle ilk albümündeki başarısını tekrarlayan Ege albümün ilk hiti 'Karanlıktan Aydınlığa'nın yanında on iki parçanın on biri yine kendi elinden çıktı.