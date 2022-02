Şarkıcı Ege 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 11 Şubat'ta özel konserle kutlayacak

1995 yılında “Senden Uzak” isimli ilk albümünü çıkardı. Ünlü sanatçı 'Senden Uzak' albümünde dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasını attı. 'Yaz Aşkım', 'Delice Bir Sevda', 'Senden Uzak' ve 'Aşktan Söz Et' adlı şarkıları klasikler arasındaki yerini aldı. 1997’de 'Sevildiğini Bil Yeter' isimli albümüyle ilk albümündeki başarısını tekrarlayan Ege albümün ilk hiti 'Karanlıktan Aydınlığa'nın yanında on iki parçanın on biri yine kendi elinden çıktı.