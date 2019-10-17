Şarkıcı Edis ve babasına haciz şoku! Tam 3 milyon 400 bin liralık dava açıldı

Benim Ol, Olmamış Mı, Çok Çok ve Dudak isimli şarkılarıyla YouTube'da yüzmilyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve kendisine geleceğin Tarkan'ı denilen Edis hakkında 3 milyon 400 bin liralık alacak iddiası için üç ayrı mahkemeye dava açıldı.