Şarkıcı Edis ve babasına haciz şoku! Tam 3 milyon 400 bin liralık dava açıldı
Çıkardığı şarkıları uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yerini alan şarkıcı Edis, babası ile birlikte eski menajerlik şirketi tarafından davalık oldu.
Benim Ol, Olmamış Mı, Çok Çok ve Dudak isimli şarkılarıyla YouTube'da yüzmilyonlarca izlenme sayısına ulaşan ve kendisine geleceğin Tarkan'ı denilen Edis hakkında 3 milyon 400 bin liralık alacak iddiası için üç ayrı mahkemeye dava açıldı.
Şarkıcıyı zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden şirket, ayrıca Edis’le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Mahkemeden haciz kararı: Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı verdi.
Yapımcım değil: Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Edis ise, Bon Prodüksiyon Yapım’ın sahibi Bilal Oğuz’un açtığı davayla ilgili soruları “Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil” diyerek yanıtsız bıraktı.