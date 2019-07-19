Şarkıcı Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı
Şarkıcı Demet Akalın'ın aracı, trafikte kendisini sıkıştıran sürücü tarafından yumruklandı. Kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Akalın, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, son zamanlarda artış gösteren trafik magandalarının saldırısına uğradı. Olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.
Kızı çok korktu
Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.
"Sizden daha delikanlı"
Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı açıklamada olayı şu sözlerle anlattı: Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar sizden daha delikanlı! O ak sakalından utandı mı yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana!
"Elbet bulacağım seni"
Neymiş kırmızıda geçecekmişim! 34 GSL... elbet bulacağım seni! Bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim!