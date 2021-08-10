Şarkıcı Bulut Duman, 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismar için erkek sevgilisini azmettirmiş!

İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı. A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman'ın A.Ü.'ye "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği öne sürüldü.