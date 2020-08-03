Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin kolunda bir servet taşıyor! Tam 2 milyon TL
Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, 300 bin TL değerindeki kolyesinin ardından kolunda da servet taşımaya başladı.
Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz günlerde 300 bin TL değerindeki kolyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcının ardından bu sefer de eşi Özlem Ada Şahin, lüks saatiyle gündem oldu.
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Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan markalarla iş birliği yapan Özlem Ada Şahin, önceki gün turuncu renkli saatiyle Instagram'dan paylaşım yaptı.
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Özlem Ada Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL... Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Özlem Ada Şahin, yeni saatiyle sık sık poz vermedi de ihmal etmiyor.
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Peki, Özlem Ada Şahin kimdir?
Özlem Ada Şahin, 29 Ekim 1991 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilmesinde dünyaya geldi.
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