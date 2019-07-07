Şarkıcı Bengü'den flaş yatak itirafı! Eşi Selim Selimoğlu ile asla...

Yatağa asla küs girmiyoruz: "Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim’in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz"