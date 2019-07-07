Şarkıcı Bengü'den flaş yatak itirafı! Eşi Selim Selimoğlu ile asla...
Kızları Zeynep'i kucaklarına almak için gün sayan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, verdikleri bir röportajda yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibi olan Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren Bengü, 7.5 aylık hamileliğinde ilk kez çok özel açıklamalarda bulundu. Eşi ile birlikte verdiği bir röportajda, eşini çok kıskandığını belirten Bengü, şu açıklamalarda bulundu;
Yatağa asla küs girmiyoruz: "Yalnız olmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden akşamları Selim’in eve gelişini dört gözle bekliyorum. Ayrıca çok sevdiğim için de çok kıskanıyorum. Yatağa asla küs girmiyoruz"
Bengü bana emanet: Selim Selimoğlu ise eşi Bengü'ye olan sevgisini, "Benim için Bengü, bana emanet edilmiş çok kıymetli bir değer ve onu elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum." sözleriyle dile getirdi.
Rahatsız edecek boyutta değil: Selim Selimoğlu'nun duruşundan, ağırbaşlılığından ve verdiği güvenden çok etkilendiğini belirten Bengü, kıskançlığının Selim'i rahatsız edecek boyuta gelmediğini belirtti.