Şarkıcı Bengü kızı Zeynep'i kucağına aldı! Selim Selimoğlu ile evlenmişti

Güzel şarkıcı hamileliğinin 37'inci haftasında duygusal bir paylaşım yaparak şu satırları kaleme almıştı: ''Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken: Bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri... Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım...