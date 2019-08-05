Şarkıcı Bengü kızı Zeynep'i kucağına aldı! Selim Selimoğlu ile evlenmişti
Geçtiğimiz yıl, iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Bengü, kızları Zeynep'i bu sabah kucağına aldı.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hayatını birleştiren şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, bu sabah kızları Zeynep'i kucaklarına aldı. Çiçeği burnunda anne Bengü ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.
Güzel şarkıcı hamileliğinin 37'inci haftasında duygusal bir paylaşım yaparak şu satırları kaleme almıştı: ''Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken: Bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri... Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım...
Kimi zaman zorlandım, korktum, endişelendim ama hepsi muhteşem anlardı... Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti...
Geriye doğru sayıyoruz; artık hazırız bekliyoruz! Dualarınız, iyi dilekleriniz, güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz... Eksik olmayın sağ olun, hep var olun."