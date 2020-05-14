Şarkıcı Bendeniz Demet Akalın'a sert sözlerle yüklendi Cenk Eren yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Işın Karaca ve Cenk Eren, Tülay Demir ile röportaj yapmış;Demet Akalın'ın röportaj sırasında, "AVM’ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiyenin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum! Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var." sözleri ise tartışmalara neden olmuştu.Cenk Eren “Tamam bizler 3-5 yıl idare ederiz ama kayıt dışı müzisyenler zorda”, Işın Karaca ise “Madem AVM’ler açılıyor, ben de gider AVM’de konser veririm” demişti.