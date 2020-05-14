Şarkıcı Bendeniz Demet Akalın'a sert sözlerle yüklendi Cenk Eren yanıt verdi!
Bendeniz, normalleşme isteyen meslektaşlarına sert çıktı.Ünlü şarkıcı “Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde bu kadar kudurmak niye?” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Işın Karaca ve Cenk Eren, Tülay Demir ile röportaj yapmış;Demet Akalın'ın röportaj sırasında, "AVM’ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiyenin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum! Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var." sözleri ise tartışmalara neden olmuştu.Cenk Eren “Tamam bizler 3-5 yıl idare ederiz ama kayıt dışı müzisyenler zorda”, Işın Karaca ise “Madem AVM’ler açılıyor, ben de gider AVM’de konser veririm” demişti.
İşte Demet Akalın'ın bu sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Bendeniz oldu.
Ünlü şarkıcı, “Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde, kudurmak niye? Bir sürü çaresiz insan varken, vicdanınız yoksa etrafınızdan utanın” diyerek, gönderme yaptı.
‘Kudurmak’ kelimesini Bendeniz’e iade ettiğini belirten Eren, sosyal medya hesabından cevap verdi: