Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun doğum gününü sarı-kırmızılılar unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı - Sayfa 1

Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen, Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı. 

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Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı - Sayfa 2

Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı.

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Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı - Sayfa 3

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu. 

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Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı - Sayfa 4

2011 yılında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı.

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