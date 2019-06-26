Sarı-kırmızılı taraflar Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'nun doğum gününü sarı-kırmızılılar unutmadı.
Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen, Galatasaray eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
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Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı.
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Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu.
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2011 yılında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı.
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