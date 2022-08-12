Sararan dişler nasıl beyazlatılır? Evde bu yöntemlerle dişlerinizi ışıl ışıl yapabilirsiniz
Birçok kişinin kafaya taktığı problemler arasında yer alan sararan dişler ile ilgili evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.
Başta sigara olmak üzere yediğimiz ve içtiğimiz pek çok şeyin dişlerimiz üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Düzenli olarak fırçalamadığımız takdirde çok hızlı şekilde sararan dişler, gündelik yaşantımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ancak evde yapabileceğiniz bazı pratik yöntemlerle dişlerinizi doğal yönden ışıl ışıl yapabilirsiniz.
İşte en kolay şekilde sararan dişlerinizi bileceğiniz yöntemler…
Yağ çekme (oil pulling)
Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.
Karbonatla fırçalama
Karbonat, diş macunlarında bulunan ve doğal diş beyazlatmada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı karbonatı, iki çay kaşığı suyla karıştırıp macun kıvamına getirerek haftada birkaç kez fırçalayabilirsiniz. Karbonat, diş lekelerini çıkardığı gibi (özellikle çay ve kahve lekeleri), ağzınızdaki bakteri oluşumunu da engeller.