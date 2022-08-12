Sararan dişler nasıl beyazlatılır? Evde bu yöntemlerle dişlerinizi ışıl ışıl yapabilirsiniz

Yağ çekme (oil pulling)

Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.