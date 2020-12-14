Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez

3 Eylül 2019 tarihli yönetmeliği hatırlatan Saraçoğlu, "'Anadolu topraklarından aldığınız her türlü bitki malzemesi, bu milletin malıdır, kamu malıdır' der yönetmelikte. Bu tohumların biz orada olduğunu öğrendik ve bunları istedik. Bize önce vermek istemediler, 'nasıl olur' dediler. 'Bakın, yasaya karşı geliyorsunuz, bu doğru bir şey değil' dedik ve en nihayet bunları aldık. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin koruması altındadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı burada harekete geçtiyse bunun bir sebebi var, öyle 'Türkler el koydu' diye bir şey yok. Zaten bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin malıdır, yüce Türk Milletine ait. Siz o tohumu araştırmak istiyorsanız önce bizden izin alacaksınız, bizim haberimiz olacak" diye konuştu.