Saplantılı aşık çocukluk arkadaşı çıktı! Hayatını kabusa çevirdi

‘Ben artık bu çocuktan bıktım'

“Ailesine söyledik. Hani bari bizim karşımıza getirmiyorsunuz, siz sorun sebebini diye. Sebebini ne polise ne bize belirtmiyor. Sadece yaptıklarını kabul ediyor. 'Evet, bu mesajlar bana ait. Bu beyanlar bana ait' diyor. Başka bir sebep belirtmiyor. Ağabeyi ile iletişime geçtik. Ağabeyi ‘Ben artık bu çocuktan bıktım. Yine mi bir şey yaptı? Tamam ben onunla konuşacağım. O benden korkar. Bir daha size yaklaşmaz’ demişti."