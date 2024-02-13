Saplantılı aşık çocukluk arkadaşı çıktı! Hayatını kabusa çevirdi
ANKARA’da komşusunu 1 yıldır saplantılı şekilde takip edip, taciz ve ölüm mesajları gönderen kişinin kadının çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da Perihan Özkan, sosyal medyada paylaştığı videoda komşusu Muhammed K.'nin 1 yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip, taciz ve ölüm mesajları gönderdiğini iddia ederek yardım istemişti. Mağdur kadın Perihan Özkan, Muhammed K’nın önce sahte hesap açarak kendisine tehdit ve taciz mesajları attığını belirtti. Özkan, polise şikayette bulunduğunu ama sahte hesap olduğundan dolayı herhangi bir işlem yapılamadığını söyledi.
“13 yaşına kadar kapı komşumuzdu, evimizden çıkmazdı”
Muhammed K’nın mesajla tacizlerine devam ettiğini, daha sonra kimliğinin ortaya çıktığını anlatan Özkan, “Bu süreçte biz ailesiyle iletişime geçtik. Çünkü bu şahıs benim çocukluk arkadaşım. 13 yaşına kadar kapı komşumuzdu, karşı komşumuzdu ve bizim evimizden çıkmazdı. Sürekli bizim evimizdeydi” diye konuştu. Özkan, durumu Muhammed K’nın ailesine anlattığını ve sebebini sormak istediğini ifade ederek şunları anlattı:
‘Ben artık bu çocuktan bıktım'
“Ailesine söyledik. Hani bari bizim karşımıza getirmiyorsunuz, siz sorun sebebini diye. Sebebini ne polise ne bize belirtmiyor. Sadece yaptıklarını kabul ediyor. 'Evet, bu mesajlar bana ait. Bu beyanlar bana ait' diyor. Başka bir sebep belirtmiyor. Ağabeyi ile iletişime geçtik. Ağabeyi ‘Ben artık bu çocuktan bıktım. Yine mi bir şey yaptı? Tamam ben onunla konuşacağım. O benden korkar. Bir daha size yaklaşmaz’ demişti."
"Babasıyla tekrar görüştüğümüzde ‘Ben artık bu konularla uğraşmak istemiyorum. Beni bu konuyla meşgul etmeyin. Ben yaşlıyım. Benim oğlumun psikolojisi bozuk’ diyerek üzerini kapattı olayın. Bir de üstüne yetmezmiş gibi bu şikayet olaylarında eşim onu aradığı için, zillerine bastığı için eşimi ve kardeşimi şikayet etti. Polis eşimi ve kardeşimi gelip aldılar, ifadeye götürdüler. Yani yetmez gibi bir de bunu yapıyorlar. Bizi şikayet ediyorlar. Her şey bitti zannetmiştim. Polisten, ifadeden korktuğunu düşünmüştüm.”