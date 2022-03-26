Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı
Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.
Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
125
Yaşananlarla ilgili Hadise "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" demişti.
225
Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti.
325
Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' demişti.
425