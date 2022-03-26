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Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.

Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Yaşananlarla ilgili Hadise "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" demişti.

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Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. 

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Sapık kabusu Hadise'yi bezdirdi! Cinsel mesajlarla kabusu yaşatan sapığın yeni mektubu ortaya çıktı

Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' demişti.

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