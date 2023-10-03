Sapık Dede! 3 yaşındaki torunu ve gelinine tecavüz etti! Gelininden olan kendi öz çocuğuna de tecavüz etmiş
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'a tecavüz edip öldüren, Müslüme'nin annesine de yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıkan 'sapık dedi' Hasan Yağal'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Hasan Yağal'ın, gelini Selvi Yağal'a tecavüz ederek doğmasına neden olduğu kendi çocuğuna da tecavüz ettiği ortaya çıktı. İşte savcının istediği ceza...
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Hasan Yağal'ın; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Gelinine tecavüzden doğan çocuğa da tecavüz etmiş
Hasal Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği ortaya çıkmıştı.
Kendi çocuğuna tecavüzden de ceza verilsin
Hasan Yağal'ın ayrıca gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.