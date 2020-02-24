Sapık cinci hoca küçük kızları ve ailelerini böyle kandırıp tecavüz etmiş

ANKARA'da, kendisini 'psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik' olarak tanıtan Erol Tangut, 'dolandırıcılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tangut, küçük yaştaki kızları içine kaçan cinleri çıkaracağı için evinde alıkoyduğu ve dini nikah kıyarak çocukları istismar ettiği ve "Eğer başkasına anlatırsan yaptığımız helal şey haram olur" diye korkuttuğu ortaya çıktı.