Sapanca Gölü alarm veriyor! Sular 40 metre çekildi
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Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde kuraklık sebebiyle su çekiliyor.Göl beklenen yağışların gelmemesiyle alarm vermeye başladı. Sapanca Gölü’nde seviye kritik eşiğin altına düştü.
Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan ve kuraklık sebebiyle Yuvacık Barajına su çekilen Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların gelmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor.
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Gölde su seviyesi kritik eşik olan 30,99 seviyesine geriledi. Suyun yaklaşık 40 metre çekildiği bölgedeki görüntüler ise endişelendirdi. İşte bölgeden görüntüler...
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