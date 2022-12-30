Şantajı meslek haline getirmiş! Gaga Bulut tutuklandı rezalette yeni detaylar çıktı
’Gaga Bulut’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni, Telegram'da onlarca kişinin cinsel videosunu yayınladı. Videolarını yayınladığı kişilerden de şantaj yoluyla para talep eden Gaga Bulut dün gözaltına alınmıştı. Gaga Bulut'un çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısının peşine düştü.
Cinsel videoları paylaştı
Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda ’Gaga Bulut’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığını tespit etti.
Görüntüleri kaldırmak için para talep etti
Gaga Bulut'un elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığı yine ekipler tarafından tespit edildi.
Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.