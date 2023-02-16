Şansın böylesi yaşlı adamın yanına düştü, idrarını soğutup içerek 183 saat hayatta kaldı
HATAY'da 62 yaşındaki yaşlı adam depremin 183'üncü saatinde enkaz altından sağ çıkarıldı. Kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlatan adam, bağırmaktan sesinin kısıldığını ve boğazının şiştiğini söyledi. 'İdrarımı içerek kendimi kurtardım' diyen yaşlı adamın deprem anında yanına düşenler ise 'şansın böylesi' dedirtti...
Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan vatandaşlarda sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber'de Mersin Şehir Hastanesine getirildi.
Burada tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumu iyiye giderken, yaşadığı o anları anlattı.
Berber, "Enkaz altında kaldım. Etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım, ama kimse yoktu. Bina 15 katlı. Ben binanın giriş katında oturuyordum...
-Deprem olduğum zaman hemen ayağı kalktım. Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik...