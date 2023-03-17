Şanlıurfa'daki selle ilgili kan donduran iddia! Askeriyenin içindeki kanallar açılsa facia olmayacaktı

Şanlıurfa'daki sel felaketinin simge yeri olan ve 5 kişinin can verdiği Abide Kavşağı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Eşref Fakıbaba, 16 kişinin öldüğü, halen bir kişinin de kayıp olduğu, binlerce ev ve işyerinin sel baskınına uğrayıp, yüzlerce aracın sel sularına kapıldığı facianın nedeninin Abide Kavşağı değil, yetkililerin gerekli önlemleri almaması olduğunu söyledi. İşte Fakıbaba'nın o açıklamaları...