Şanlıurfa'daki selle ilgili kan donduran iddia! Askeriyenin içindeki kanallar açılsa facia olmayacaktı
ŞANLIURFA'daki sel felaketinde 16, Adıyaman'daki selde de 12 kişi olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı yeni İYİ Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmali olduğunu söyledi: Askeriyenin içinden geçen kanalların girişi açılsaydı sel Cavsak Deresi’ne akacak ve bu boyutta bir facia yaşanmayacaktı.."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketlerinde Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Fakıbaba'nın iddiaları kan dondurdu.
Şanlıurfa'daki sel felaketinin simge yeri olan ve 5 kişinin can verdiği Abide Kavşağı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Eşref Fakıbaba, 16 kişinin öldüğü, halen bir kişinin de kayıp olduğu, binlerce ev ve işyerinin sel baskınına uğrayıp, yüzlerce aracın sel sularına kapıldığı facianın nedeninin Abide Kavşağı değil, yetkililerin gerekli önlemleri almaması olduğunu söyledi. İşte Fakıbaba'nın o açıklamaları...
“Facia ‘Geliyorum' diyor. 3-4 gün önce alarm veriliyor. O alarm verildiği zaman sadece belediyeler değil, sayın Vali de var bunun içerisinde. Esasında, Cavsak Deresi'nin ağzı güvenlik nedeniyle mazgal nedeniyle askeriyenin (Tugay) içerisine kapalı. Görüntülere bakın, askeriyenin içerisinden su akıyor buraya.
"Yağmur suyu değil bu. Derenin ağzı tıkanmış, tıkandığı için dereden taşıyor. Eğer orada temizlik yapılmamışsa, su bir yerlerden taşarak geliyor ve direk Abide Kavşağı'na yöneliyor. Yani, Maşuk'tan, büyük yerleşim alanlarından taşan su olduğu gibi bu kavşağın içerisine geliyor ve çıkamıyor."