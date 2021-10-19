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Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'dan gelen haber kan dondurdu. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

ŞANLIURFA’da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu.

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Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti. 

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Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

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Şanlıurfa'da vahşet! Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı. Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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