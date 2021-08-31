Şanlıurfa'da vahşet! 7 çocuk annesi eşini leğende boğdu

Hayatını kaybeden Hediye Tokay ise otopsisinin ardından gece geç saatlerde yakınları tarafından toprağa verildi. Babaları tarafından annelerinin boğularak öldürülmesinin ardından 7 çocuğun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.