Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

"Olay yerine gittiğimde kızım perişan haldeydi"

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi.