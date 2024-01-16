BIST 8.010
DOLAR 30,10
EURO 32,81
ALTIN 1.973,96

Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

ŞANLIURFA'da komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki kız çocuğuna sokak köpekleri saldırdı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerleri parçalanan ve çok derin yaralar oluşan çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken baba duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

Olay, 13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’e sokak köpeği saldırdı. 

110
Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

210
Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

"Olay yerine gittiğimde kızım perişan haldeydi"

Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’in babası Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. 

310
Şanlıurfa'da sokak köpeği saldırısı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar

Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı. Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Suruç Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve dikiş yapıldı” dedi.

410