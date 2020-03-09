Şanlıurfa'da sıra dışı yeni bir lezzet 'Göbeklitepe' kebabı
Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, lop etin özel tekniklerle pişirilmesiyle hazırlanan "Göbeklitepe kebabı" şehrin yeni gözde lezzetleri arasına girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun katlanarak artışı, Şanlıurfalı genç girişimci Fatih Dörtkardeş (32) için de ilham kaynağı oldu. Dörtkardeş, ören yerinin "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmesinden esinlenerek, dana etini en doğal haliyle sossuz ve lop olarak pişirmeye başladı. Mangal ile steak tarzını birleştiren Dörtkardeş'in "Göbeklitepe kebabı" adını verdiği yeni lezzetin müdavimlerinin sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor.
Kentle özdeşleşen iddialı kebapların arasında giren bu tadı, Dörtkardeş kendine has pişirme tekniği ve sunumuyla müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sossuz ve lop olan yaklaşık 300 gramlık et, doğal haliyle sossuz marina edilerek müşteriye sunuluyor.
- "Steak ve mangal karışımı"
Genç kebapçı Fatih Dörtkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede daha çok ocakbaşı kültürünün yaygın olduğunu söyledi. Şehrin turizmine kendi sektörü aracılığıyla da farklı bir katkıda bulunmak istediğini anlatan Dörtkardeş, bu kapsamda uzun süren uğraş ve denemeleri sonucunda "Göbeklitepe kebabı" yapmaya karar verdiğini belirtti.
Baharat ve sos geri planda
Müşterilerin beğenmesi üzerine yeni lezzetinin restoranın en önemli menüsü olmayı başardığını, amaçlarının baharattan ve sostan uzak gerçek etin lezzetinin tadına varılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Dörtkardeş, şöyle devam etti: