Şanlıurfa'da sıra dışı yeni bir lezzet 'Göbeklitepe' kebabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun katlanarak artışı, Şanlıurfalı genç girişimci Fatih Dörtkardeş (32) için de ilham kaynağı oldu. Dörtkardeş, ören yerinin "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmesinden esinlenerek, dana etini en doğal haliyle sossuz ve lop olarak pişirmeye başladı. Mangal ile steak tarzını birleştiren Dörtkardeş'in "Göbeklitepe kebabı" adını verdiği yeni lezzetin müdavimlerinin sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor.