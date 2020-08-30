Şanlıurfa’da nefes alınmıyor! Sıcaklık 46 dereceyi aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla yaptığı sıcak hava uyarısı Şanlıurfa’da etkisini gösterdi. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara, parklara ve kentin gözde mekânı olan Balıklıgöl’e attı.
Şanlıurfa'da etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı. Sıcak nedeniyle kentteki mesire alanları doldu taştı.
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Kente gelen turistler ise sıcak havanın yoğun olduğu öğlen saatlerinde Balıklıgöl’de zaman geçirdi. Balıklıgöl’deki yeşil alanlarda oturan turistler çay içip sohbet ederek sıcak havanın dinmesini bekledi.
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Manisa’dan geldiğini belirten Emre Kılıç, Urfa’nın sıcak havasını gelmeden çok duyduklarını ancak birebir yaşamanın daha farklı olduğunu söyledi.
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Urfa’nın Adana’dan daha sıcak olduğunu aktaran Kılıç, “Hava aşırı derecede sıcak. Ancak Urfa sıcağında nem yok. Bu yüzden o kadar da rahatsız etmiyor. Ama buradaki sıcak insanı yakıyor. Baya terledik. Hava sıcak da olsa gezmeye devam edeceğiz” dedi.
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