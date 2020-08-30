Şanlıurfa’da nefes alınmıyor! Sıcaklık 46 dereceyi aştı

Urfa’nın Adana’dan daha sıcak olduğunu aktaran Kılıç, “Hava aşırı derecede sıcak. Ancak Urfa sıcağında nem yok. Bu yüzden o kadar da rahatsız etmiyor. Ama buradaki sıcak insanı yakıyor. Baya terledik. Hava sıcak da olsa gezmeye devam edeceğiz” dedi.