Şanlıurfa'da mağaraya 200 polisle kumar baskını: 29 gözaltı

Araçların giremediği bölgeye geçen ekipler, dağlık alandaki mağaralara giden stabilize yolların giriş ve çıkışlarının kapattı. Operasyonda, bazı mağaraların demir kapıları koçbaşı kırılarak açıldı. Bir mağaraya giren ekipler, 200 metrekare olan alanda geceleri kumar oynamak için hazırlanmış masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.