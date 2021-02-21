Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi! Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

Yemekleriyle olduğu kadar acı biberi ve acı tüketimi ile bilinen şehirlerden Şanlıurfa'da, kış mevsimi ile biber stokları tükeniyor. Kentte yetişen ve 'Urfa biberi' olarak adlandırılan biberin kış mevsiminde tükenmesi ile birlikte satıcılar da vatandaşın acı biber ihtiyacına cevap vermek için acısı ile ön plana çıkan biberleri takviye olarak sipariş veriyor.