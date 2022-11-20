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Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

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Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çırçır fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada hasar oluştu.

Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çırçır fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

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Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çırçır fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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Şanlıurfa'da fabrikada patlama!

Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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