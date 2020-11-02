Şanlıurfa'da 3 günlük gelin sokakta neye uğradığını şaşırdı

Koştum ama yetişemedim: Maskeli bir kişinin aniden arkadan yanaşarak boynuna saldırdığını belirten Tansu Albay "Akşam 19.30 sıralarında kaynanamla birlikte babamın evine el öpmeye gidiyordum, cadde üzerinde bulunan ara sokakta aniden bana arkadan yanaşan genç boynuma saldırdı. Boynumda bulunan gerdanlığı alarak kaçtı bende peşinden koştum ama yetişemedim, çevre esnafın yardımıyla polise haber verdik, hırsızın eşkâlini yüzünde maske olduğu için tam görmedim gördüğüm kadarıyla polise anlattım, 3 günlük evliyiz, inşallah hırsız bulunur cezasını çeker böyle bir durumun başıma gelmesinden sonra olayın şokunu halen atlatamadım, altını bir hırsla çektiği için boynumda halen ağrı hissediyorum." dedi.