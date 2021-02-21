Sanki kısıtlama yokmuş gibi! Kadıköy'de güneşi gören kendini sokağa attı

Günlerdir süren kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı. Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu. Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi.