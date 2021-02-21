Sanki kısıtlama yokmuş gibi! Kadıköy'de güneşi gören kendini sokağa attı
İSTANBUL Kadıköy'de pek çok kişi sokağa çıkma kısıtlaması yokmuş gibi kendini sokaklara, parklara attı. Aynı manzara geçtiğimiz haftalarda da kentin pek çok ilçesinde kaydedilmişti.
Günlerdir süren kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı. Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu. Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi.
Koronavirüs denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, parka gelerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı kişilere ise cezai işlem uygulandı.
Öte yandan polis ekipleri kısıtlama süresince Bağdat Caddesi'nde denetimlere aralıksız devam etti. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
Sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarıda olan vatandaşların geçişine izin verildi.