Sanki cennet bahçesi! Atatürk Üniversitesinin botanik bahçesi sezonda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlıyor
Erzurum'da Atatürk Üniversitesince farklı familyalardan 150'den fazla bitki türü yetiştirilen Ata Botanik Bahçe, sezonda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlıyor.
Yakutiye ilçesindeki Ata Botanik Bahçe'ye, 16 yıl önce farklı familyalardan 150'den fazla ağaç, ağaççık, çalı ve çiçek türü dikildi.
Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yüksekte yetiştirilip korunan, dört mevsimde farklı renklere bürünen ağaç ve bitkilerden oluşan bahçe, yöre halkından da ilgi görüyor.
Yapay gölet, bitkisel tasarım alanları ve oturma bölümleriyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan bahçeyi, dünya evine giren çiftlerle özel anlarını ölümsüzleştirmek isteyenler de doğal stüdyo olarak kullanıyor.
At kestanesi, katalpa, muşmula, alıç, iğde, yanar çalı, sumak, ıhlamur, ladin, göknar, çam, ardıç ve mazı gibi geniş ve iğne yapraklı bitkilerle çiçeklerden oluşan 150'den fazla bitkinin yetiştirildiği bahçe, sezonda yaklaşık 15 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.