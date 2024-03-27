Seçime son 4 gün kala Cumhur İttifakı ve CHP seçmeni gerek İstanbul- Ankara, gerekse kritik ilçelerde kararsızlık halini hala yaşıyor. Kararı net değil. Çünkü sadece iki parti ve iki aday varmışçasına bir hava oluştu. Siyasi anlamda desteklediğin parti adayının seçimi alamayacağına inanıyorsan, böyle bir durumda sana en yakın olan adaya oy vermelisin. Aksi takdirde karşı adayı kazandırmış olursun. Söylemi o kadar yaygın ki…



İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde başa baş giden ya da az farkla önde olan parti, AK Parti ve CHP'nin sadece kendi seçmeninin oylarını olması kazanmaya yetmiyor. O nedenle bu partiler hem kendi tabanından hem de küskün seçmenlerinden oy almak için çalışmalı. Her iki parti de küskün seçmenini sandığa gitmesi için ikna etmeli. Sandıkta basılan mühür etkisi göz ardı edilmemeli.



Sandık başı etkisi, sadece sahada adam adama markaj tekniği yeterli olmayacağından, son haftada son günlerde kararsızları partiler kendi içine çekerek dalga boyu etkisi oluşturmak durumundadır.

Burada iki konuya dikkat çekmek gerekir.

Adayın yakın seçmenden oy almasını sağlarken siyasi rakibin aynı şeyi yapmasını farklı siyasi hamlelerle engellemelisiniz.

Cumhur İttifakı adayları; YRP ve diğer sağ partilerden,

CHP adayları; öncelikle İYİ Parti ve DEM Parti'nin seçmeninden destek bulacaktır.

Diğer yandan Cumhur İttifakı İYİ Parti ve DEM Partinin,

CHP de YRP seçmeninin kendi adaylarına oy vermesini istiyor.

Bu istekler seçmende birden çok dalgalanma haline sebebiyet verecektir.

Bu etkilere bir de Erdoğan rüzgârı eklenirse…

Erdoğan seçim kampanyasında sadece CHP’ni muhatap alıyor.

Mayıs 2023 seçimini,

6'lı masanın yıkılışını,

İcraat değil laf üretmelerini,

Darbe taraftarlığı gibi konulara vurgu yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise seçim boyunca kampanyasında ana gündem belirleyemedi.

Polemiklerle yol almaya çalıştı.

Oysaki güçlü siyasi argümanlar üreterek seçmenini yanına çekebilir ikna edebilirdi. Bunun yerine oldukça sorunlu ve mayınlı bir alana girmeyi tercih etti.

Özel, "gecenin üçünde gençler darbe yaparsa ben ona teslim olurum" dedi.

Menemen mitinginde Atatürk üzerinden ayrımcılık yaptı.

"Kim ki eğer bu seçimde gidip de AK Parti'nin adayına o sebeple bu sebeple eli kayarsa bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatır." Dedi.

Özgür Özel, daha önce de “Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor” ifadesini kullandı.

Bütün bu kampanyalara, polemiklere ve siyasi argümanlara karşı; bu seçimin kaderini

Başa baş olunan il ve ilçelerde sandık başında karar veren seçmen ve küskün seçmen belirleyecek kazanan demokrasi olacaktır.