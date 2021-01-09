Sancakay Ilım Morgül kimdir kaç yaşında futbolcu kimin yiğeni çıktı
Survivor 2021 bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de kadın futbolcu Sancakay Ilım Morgül oldu. 24 yaşındaki Sancakay Ilım aslen İstanbullu fakat İzmir'de büyüdü. Aynı zamanda Sancakay Ilım ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni.
Survivor 2021 TV 8 ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri de 24 yaşındaki Sancakay Ilım oldu.
Kadın futbolcu olan Sancakay Ilım, 2016 yılından bu yana Rize Yeşil Çay Spor'un lisanslı futbolcusu olarak gözüküyor.
Bu hafta başlayacak olan Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu. Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.
Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele edecek.