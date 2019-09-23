Sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı'dan Diyarbakır annelerine destek

"Aslında çok büyük bir güce sahipler"

"Bu mazlum annelerin yanında yer almak için buradayım. Allah, mazlumlarla beraberdir. Ne kadar çaresiz gibi görünseler de aslında çok büyük güce sahipler." diyen Erzincanlı, ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.