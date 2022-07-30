Sanatçı İlhan İrem'e veda; AKM ve Türk bayrağı vasiyeti gerçekleştirildi

"Tabutuna çok sevdiğimi fısıldayacağım"

İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.