Sanatçı İlhan İrem'e veda; AKM ve Türk bayrağı vasiyeti gerçekleştirildi
Sanatçı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlanıyor. İrem'in naaşı, vasiyetinin gerçekleştirilmesi için Türk bayrağına sarılı halde Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Usta sanatçı ikindi namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağıyla sarılması ve AKM'de tören düzenlenmesi vasiyeti son yolculuğuna uğurlanmadan gerçekleştirildi.
Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden İrem'in cenazesi İBB zabıta tören taburu tarafından sahneye taşındı.
Tören öncesinde, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.
"Tabutuna çok sevdiğimi fısıldayacağım"
İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.