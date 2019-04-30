Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mahmut Tuncer ve Latif Doğan’da katıldı.
İhlas Haber Ajansı
ANKARA’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.
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Sanatçının naaşı evinin önünde yapılan duanın ardından Ağa Mahallesi Yeşil Cami'ne getirildi.
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Sanatçıyı sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
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Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk gönderdi.
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