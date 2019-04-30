Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Mahmut Tuncer ve Latif Doğan’da katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 1

ANKARA’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.

116
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 2

Sanatçının naaşı evinin önünde yapılan duanın ardından Ağa Mahallesi Yeşil Cami'ne getirildi.

216
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 3

Sanatçıyı sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

316
Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı - Sayfa 4

Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk gönderdi.

416