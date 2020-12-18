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Sanat siyaset spor dünyası için 2020 veda yılı oldu! İşte aramızdan ayrılan ünlüler

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü isim aramızdan teker teker ayrıldı. Siyaset, sanat, spor ve sinema dünyasından birçok usta isim bu yıl hayatını kaybetti.

Muhterem Nur
Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, olarak bilinen Muhterem Akbaş, böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle 20 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

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Recep Aktuğ
Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Hilmi karakteri ile hafızalara kazınan Recep Aktuğ, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu. Aktuğ, 14 Ocak 2020'de aramızdan ayrıldı.

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Ömer Dönmez
Yeşilçam'da Ömercik karakteri ile hafızalarda yer edinen Ömer Dönmez de bu yıl maalesef aramızdan ayrılan ünlü isimlerden.

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Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden Ömer Dönmez, 1 Şubat 2020'de aramızdan ayrıldı.

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