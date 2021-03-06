'Sana vesikalık çıkaracağım' deyip manken Elif Ece Uzun'a dehşeti yaşattı

2019 yılında manken Elif Ece Uzun hayatını iş insanı Mehmet Tuş ile birleştirdi fakat ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Tuş, Uzun'a şiddet uygulamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkan yine bir şiddet olayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mehmet Tuş’un eşi Elif Ece Uzun’a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatıldı.