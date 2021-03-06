'Sana vesikalık çıkaracağım' deyip manken Elif Ece Uzun'a dehşeti yaşattı
Manken Elif Ece Uzun'un şiddet gösteren iş insanı eşi Mehmet Tuş, uzaklaştırma kararını delip, korku dolu anlar yaşattı.
2019 yılında manken Elif Ece Uzun hayatını iş insanı Mehmet Tuş ile birleştirdi fakat ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Tuş, Uzun'a şiddet uygulamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkan yine bir şiddet olayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mehmet Tuş’un eşi Elif Ece Uzun’a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatıldı.
Elif Ece Uzun'un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede şu iddialarda bulundu:
''Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir.''
"Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir."
"Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz.''