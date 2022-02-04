Samuray Kılıçlı cinayette 29 saniye detayı korkunç! Başak Cengiz'le göz göze gelmiş
İSTANBUL Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Rapora göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani katiliyle göz göze geldi...
Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla sokak ortasında vahşice katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu vahşeti gözler önüne serdi. Cengiz, öldürülmeden önce durup, karşı kaldırımdan kendini takip ettiğini düşündüğü Boz'a baktı. Bilirkişi raporunda Eylem, 29 saniye sürdü. Katil durmadan, duraksamadan devam etti" denildi. İşte Başak Cengiz cinayeti rapordan kan donduran detaylar...
Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.
Önümüzdeki ay ilk duruşması yapılacak dava kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, vahim olaya ilişkin kan donduran görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetti.
Bu kapsamda bilirkişi, detaylı bir rapor hazırladı. Saniye saniye cinayetin tomografisini çekti. Raporda sanığın giriş çıkış yaptığı site, talihsiz kadının sokağa giriş yaptığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin krokisi çıkarılırken, adım adım cinayete nasıl gidildiği anlatıldı.